В Херсонской области 27 человек пропали без вести после подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли четыре человека.

В Херсонской области после подрыва Россией Каховской ГЭС погибли четыре человека, пропавшими без вести числятся 27 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его данным, по состоянию на 12:00 10 июня эвакуировать удалось 2620 человек, 160 из них — дети. В результате вражеских обстрелов во время эвакуации 11 человек получили травмы.

В Херсонской области фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей, один человек погиб.

На Днепропетровщине отсутствует водоснабжение более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах.

Напомним, в Черном море после подрыва Каховской ГЭС плавают дома, автомобили и трупы животных.

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