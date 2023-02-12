В Херсонской области автомобиль подорвался на вражеской мине – погибли два человека

Автомобиль наехал на вражескую мину в Бериславском районе.

Утром в воскресенье, 12 февраля, вблизи села Новорайск Херсонской области автомобиль, в котором находились двое мужчин, подорвался на мине – люди погибли.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Отмечается, что двое мужчин 45 и 48 лет ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

Оба мужчины погибли на месте от полученных ранений.

В ОВА предупреждают, что минная опасность в области остается очень высокой. Передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Посещать лесополосы, посадки и поля – крайне опасно.

Напомним, в Украине создадут центр гуманитарного разминирования.

По данным Sky News, около 40% территории нашей страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Читайте также: