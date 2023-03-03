В Херсонской области беспилотник РФ сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой (фото)

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В селе Каховского района международная организация раздавала овощные наборы местным. В это время оккупанты атаковали очередь БПЛА — около 10 раненых, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в ОГА.

"В село Казацкое Каховского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы. Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи", — написала пресс-служба.

Ранены 9 гражданских, среди них — школьник 16 лет. Он получил огнестрельные ранения правого бедра. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В течение 2 марта российская армия совершила 65 обстрелов Херсона, из тяжелой артиллерии и "Градов" выпустила по территории области 366 снарядов. Повреждены частные и многоквартирные дома. Один человек погиб, 17 ранены.

Напомним, Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

Число жертв растет: в Херсонской области россияне увеличили интенсивность обстрелов