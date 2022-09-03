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В Херсонской области детонируют склады оккупанов: фото, видео

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В Херсонской области детонируют склады оккупанов: фото, видео

Фото из соцсетей

Взрывы слышны 3 сентября в районе Олешек-Раденьска Херсонской области. В небо вздымается дым.

Вероятно, был нанесен удар по складам боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

"В районе Олешек/Раденска на Херсонщине наши военные попали по БК оккупантов. В небо поднялось очень много дыма, все детонирует", – говорится в коротком сообщении.

В то же время в ВСУ сообщили: "Между тем в районе Олешек снова минус техника русни, также слышна детонация. Демилитаризация продолжается".

Напомним, по данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, каждодневные потери оккупантов значительно возросли и составляют 300-350 человек погибшими. Больше всего – на Херсонском направлении.

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