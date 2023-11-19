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В Херсонской области дезертировали около 20 российских захватчиков — Генштаб

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Херсонской области дезертировали около 20 российских захватчиков — Генштаб

Российские захватчики / Фото: Associated Press

Оккупанты самовольно оставили боевые позиции.

Около двадцати российских захватчиков дезертировали из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которые дислоцируются в районе населенного пункта на Херсонщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении указывается, что российские захватчики самовольно покинули боевые позиции.

"В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, самовольно покинувших боевые позиции", -

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении захватчики переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с передовой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Токмаке осетинский "мобик" пожаловался, что его избили российские нцисты.

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Дата публикации
Просмотры
70
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