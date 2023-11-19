В Херсонской области дезертировали около 20 российских захватчиков — Генштаб

Около двадцати российских захватчиков дезертировали из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которые дислоцируются в районе населенного пункта на Херсонщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении указывается, что российские захватчики самовольно покинули боевые позиции.

"В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, самовольно покинувших боевые позиции", -

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении захватчики переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с передовой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Токмаке осетинский "мобик" пожаловался, что его избили российские нцисты.

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