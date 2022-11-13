В Херсонской области до 18 ноября запретили пользоваться водным транспортом: причины

В области установлен ряд ограничений по пользованию водным транспортом.

На водных объектах в пределах Херсонской области на протяжении 13 -18 ноября включительно запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

Об этом идет речь на сайте Херсонской областной военной администрации.

Сообщается, что с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах Херсонской области во время военного положения был установлен ряд ограничений по пользованию водным транспортом.

Ознакомиться с соответствующим предписанием можно по ссылке.

Деоккупация Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября, в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляют вещание украинского телевидения и радио.

"Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запускает продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города.

В воскресенье, 13 ноября, журналист ТСН провел первое включение из освобожденного Херсона. По его словам, в городе на каждом шагу развеваются украинские флаги, а к восстановлению критической инфраструктуры приступят сразу после проведения разминирования.

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