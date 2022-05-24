"В Херсонской области должна быть военная база РФ": коллаборант оккупантов будет просить об этом у Кремля

Колаборанты российских оккупантов в Херсонской области будут просить Россию разместить там ее военную базу. Заявляют, что это "должно стать гарантией безопасности".
Об этом заявил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов российским средствам массовой пропаганды.
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить", – сказал приспешник оккупантов.
Он также заявил, что это "должно стать гарантией безопасности", что это "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".
Напомним, в середине мая Стремоусов заявлял о намерении оккупационных "властей" Херсонской области просить президента России Владимира Путина включить регион в РФ.
Тогда спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал это достаточно реалистичным сценарием.
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