В Херсонской области эксгумировали тела местных, замученных россиянами

В Херсонской области продолжают находить тела граждан, замученных российскими военными во время оккупации правобережья региона. Прокуроры, полицейские и эксперты эксгумировали тела еще двух мужчин.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, погибшими являются местные жители. Захватчики незаконно задержали их, пока оставались в Херсоне, с разницей почти в месяц.

"Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пытки граждан. Во время осмотра замученных обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломаны ребра", — говорится в сообщении ведомства.

После эксгумации тела погибших отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители также продолжают досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны солдатами РФ.

Ранее стало известно, что в городе Бородянка Киевской области нашли новое захоронение жертв российской оккупации. В одной могиле обнаружили тела троих убитых мужчин.

В Буче началась эксгумация тел жертв российских захватчиков (на жестовом языке)