В Херсонской области есть попадания: в ОВА сообщили о последствиях ударов 12 управляемыми авиабомбами

С начала суток 21-22 октября по населенным пунктам правобережья Херсонской области россияне выпустили 12 управляемых авиабомб. Под огнем оказался и Херсон. Есть попадания.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района", – сказал Александр Прокудин.

Херсон также оказался под огнем В городе зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

Напомним, стало известно, что ВСУ на левобережной части Херсона сумели закрепиться в населенном пункте Крынки в пятницу, 20 октября.

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