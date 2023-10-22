В Херсонской области есть попадания: в ОВА сообщили о последствиях ударов 12 управляемыми авиабомбами

Россияне продолжают наносить удары по Херсонщине.
С начала суток 21-22 октября по населенным пунктам правобережья Херсонской области россияне выпустили 12 управляемых авиабомб. Под огнем оказался и Херсон. Есть попадания.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района", – сказал Александр Прокудин.
Херсон также оказался под огнем В городе зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.
Напомним, стало известно, что ВСУ на левобережной части Херсона сумели закрепиться в населенном пункте Крынки в пятницу, 20 октября.
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