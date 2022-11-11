В Херсонской области гражданский автомобиль наехал на российскую мину: среди раненых — дети

Во время отступления из Херсонской области российские оккупанты оставили на дорогах мины, на одной из которых взорвался автомобиль с гражданскими.

В пятницу, 11 ноября, на освобожденной от российских войск Херсонщине взорвался на оставленной оккупантами мине гражданский автомобиль. В результате взрыва 4 человека пострадали, среди них — двое детей.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В сообщении он уточнил, что возраст детей – 9 и 14 лет.

По словам Тимошенко, в тот же день еще один взрывной предмет стал причиной ранения детей в Салтовском районе Харькова.

"Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома нашли взрывной предмет, который детонировал. У детей осколочные ранения", — написал он.

Врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, в Херсонской области оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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