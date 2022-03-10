В Херсонской области из-за обстрелов российских оккупантов погибла женщина: начато уголовное производство

Из-за обстрелов погибла женщина-водитель.

В поселке Дарьевка, Херсонская область, российские оккупанты обстреляли мирных жителей.

Как сообщает Херсонская областная прокуратура, захватчики обстреляли торговый павильон и автомобиль, который двигался по проезжей части. Авто из-за обстрелов дотла сгорело. Женщина-водитель погибла.

Фото: Херсонская областная прокуратура/Facebook

Фото: Херсонская областная прокуратура/Facebook

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура отмечает, что в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 10 марта российская армия обстреляла мирный поселок Степановка в Херсонской области. Снаряд попал в центр реабилитации детей.

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