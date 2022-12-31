В Херсонской области ликвидировали очередного российского полковника

В Херсонской области закобзонили еще одного российского командира. Ему посчастливилось быть похороненным в родном селе в РФ.

В Херсонской области ликвидировали российского командира 39-й отдельной мотострелковой бригады, полковника Марата Гаджибалаева.

Об этом сообщает Сулейман-стальская администрация республики Дагестан РФ.

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", — говорится в сообщении администрации от 30 декабря.

Следует отметить, что информация о ликвидации российского топкомандира появилась несколько дней назад, однако официального подтверждения до сих пор не было.

Напомним, в Харьковской области перед судом предстанет командир российской батальонно-тактической группы, который приказывал открывать огонь по мирным жителям.

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