В Херсонской области местные обнаруживают тела погибших после подрыва Каховской ГЭС

Власти получают много сообщений о без вести пропавших местных жителях.

В Херсонской области местные жители обнаруживают тела погибших. Они всплывают в затопленных населенных пунктах.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"Очень много на левобережье есть сообщений о том, что люди без вести пропали. Мы не можем официально подтвердить факты гибели. Но очень много сообщений о том, что люди видят в некоторых домах именно через окна людей, которые там есть… Погибшие", – сказал он.

Он также добавил, что Херсонщина ожидает сотрудничество с международными организациями, которые помогут людям, оставшимся в пострадавшем районе, и проведут эксгумацию тел погибших.

Напомним, что в Херсонской области из поселка Калиновское, которое было затоплено Ингульцем после подрыва Каховской ГЭС, постепенно отходит вода, подтопленными остаются два десятка жилых домов.

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