В Херсонской области местный житель подорвался на российской мине: что известно

В Антоновке Херсонской области на российской мини взорвался местный житель. Его доставили в больницу.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

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Вблизи автобусной остановки 59-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму и травматическую ампутацию стопы.

"Пострадавший госпитализирован. Он — в тяжелом состоянии", — отмечается в сообщении.

Жителям напомнили о правилах минной безопасности: не приближаться, не прикасаться. Сообщайте о подозрительных предметах по номерам "101" или "102".

Ранее в результате российских обстрелов Херсонщины 5 человек получили ранения и 4 погибли. Среди погибших — двое полицейских.

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