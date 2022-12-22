В Херсонской области между российскими оккупантами и силовиками возник конфликт

Между российскими силовиками и военными отношения становятся все более напряженными из-за недостаточного материального обеспечения.

Между оккупационными Росгвардией, ФСБ и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, силовики отбирают у российских военных лучшие транспортные средства, прибывающие на временно захваченные территории.

В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу.

"Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты. Такая ситуация снижает моральное состояние россиян на левом берегу Херсонщины", — говорят в ЦНС.

Напомним, на беседы в ФСБ начали вызывать недовольных "спецоперацией" российских военных. В частности, сотрудники спецслужбы требуют явиться "на собеседование" военнослужащих Черноморского флота.

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