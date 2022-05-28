В Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ

В Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ

В начале войны житель Херсона Андрей Грушко попросился в армию, но из-за возраста ему отказали. Его населенный пункт оккупировали российские военные, и тогда он решил угнать армейский автомобиль.

Мужчина признается, что "охотился за добычей" в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Группировка войск "Юг" на странице Facebook.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за "УРАЛом", и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить военным РФ", — сказал мужчина.

Отметим, что жители Херсона уже прославились своей храбростью и сообразительностью. В частности, после начала полномасштабного вторжения танк у россиян украли местные ромы. Сделали это в поселке Любимовка, что недалеко от Каховки.

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