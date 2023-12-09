В Херсонской области на левом берегу Днепра россияне строят новые фортификации

На левом берегу Днепра в Херсонской области русская оккупационная армия строит новые фортификационные постройки. Оккупанты продолжают наращивать фортификации на своих позициях и продолжает взимать резервы.

Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг".

Отмечается, что россияне увеличили количество наблюдательных пунктов и огневых позиций для отслеживания действий сил обороны.

Также захватчики усилили артиллерийские обстрелы правого берега Днепра. Кроме того. они активизировали применение дронов разной модификации.

Морская пехота продолжает удерживать плацдармы на левом берегу. Идет контрбатарейная борьба, Силы обороны отражаются на позициях и тылах армии РФ.

Напомним, аналитики ISW информировали, что российские кафиры сменила тактику на восточном берегу Днепра в Херсонской области. В частности, захватчики усилили артиллерийские удары по позициям ВСУ и наносят по ним авиационные удары.

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