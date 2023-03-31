В Херсонской области на мине подорвались три энергетика: двое погибли на месте (фото)

На месте работает скорая помощь.
Вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.
По его данным, они работали над восстановлением электросетей. Двое мужчин погибли, один ранен. На месте работает скорая помощь.
Ранее стало известно, что двое мужчин подорвались на российской мине вблизи села Ивановка Херсонской области. Один из пострадавших потерял обе ноги.
В ОВА подчеркнули, что минная опасность в Херсонской области остается крайне высокой. Посещать территории, которые еще не обследовавшие саперы, – опасно.
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