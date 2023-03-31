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В Херсонской области на мине подорвались три энергетика: двое погибли на месте (фото)

В Херсонской области на мине подорвались три энергетика: двое погибли на месте (фото)

Фото: Associated Press

На месте работает скорая помощь.

Вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, они работали над восстановлением электросетей. Двое мужчин погибли, один ранен. На месте работает скорая помощь.

© Пресс-служба Херсонской ОГА
Фото: Пресс-служба Херсонской ОГА

Ранее стало известно, что двое мужчин подорвались на российской мине вблизи села Ивановка Херсонской области. Один из пострадавших потерял обе ноги.

В ОВА подчеркнули, что минная опасность в Херсонской области остается крайне высокой. Посещать территории, которые еще не обследовавшие саперы, – опасно.

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Взрывчатка прямо под колесами: двое мужчин подорвались на мине

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