В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: женщина погибла, ее сын травмирован

В Херсонской области возле села Геройское на мине взорвался автомобиль. В результате трагедии погибла учительница, ее сын получил травмы.

Об этом сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.

"Сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учитель начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил большие травмы и ожоги тела", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области взорвался комбайн – водитель в больнице.

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