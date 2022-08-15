В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: женщина погибла, ее сын травмирован

Женщина была учительницей местного лицея.
В Херсонской области возле села Геройское на мине взорвался автомобиль. В результате трагедии погибла учительница, ее сын получил травмы.
Об этом сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.
"Сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учитель начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил большие травмы и ожоги тела", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области взорвался комбайн – водитель в больнице.
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