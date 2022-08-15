Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: женщина погибла, ее сын травмирован

В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: женщина погибла, ее сын травмирован

Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: женщина погибла, ее сын травмирован

Фото: Сайт Краматорского горсовета

Женщина была учительницей местного лицея.

В Херсонской области возле села Геройское на мине взорвался автомобиль. В результате трагедии погибла учительница, ее сын получил травмы.

Об этом сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.

"Сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учитель начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил большие травмы и ожоги тела", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области взорвался комбайн – водитель в больнице.

Читайте также:

На Дунае на морской мини взорвался плавательный кран

На Дунае на морской мини взорвался плавательный кран

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация