В Херсонской области на российские мине взорвались два автомобиля: среди пострадавших 11-летний ребенок

В селе Новорайск Херсонской области в воскресенье, 13 ноября, на российской мине взорвался автомобиль, в котором ехала семья.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Известно, что в автомобиле ехала семья из четырех членов. Они взорвались на российской мини. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок.

"Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", — написал Тимошенко.

Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что в Херсонской области на вражеской мине взорвался также автомобиль "Укрзализныци". К счастью, все остались в живых.

Подрывы на российских минах

Российские террористы заменяли территорию Украины своими минами и растяжками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ситуация в Херсонской области опасна из-за мин. Во время разминирования погиб один из наших саперов. Еще 4 получили ранения, производя разминирование.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан не собираться в людных местах из-за большого количества вражеских мин, которые оккупанты оставили после себя.

Читайте также: