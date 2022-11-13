В Херсонской области на российские мине взорвались два автомобиля: среди пострадавших 11-летний ребенок

Россияне заминировали территорию Украины.
В селе Новорайск Херсонской области в воскресенье, 13 ноября, на российской мине взорвался автомобиль, в котором ехала семья.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Известно, что в автомобиле ехала семья из четырех членов. Они взорвались на российской мини. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок.
"Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", — написал Тимошенко.
Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что в Херсонской области на вражеской мине взорвался также автомобиль "Укрзализныци". К счастью, все остались в живых.
Подрывы на российских минах
Российские террористы заменяли территорию Украины своими минами и растяжками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ситуация в Херсонской области опасна из-за мин. Во время разминирования погиб один из наших саперов. Еще 4 получили ранения, производя разминирование.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан не собираться в людных местах из-за большого количества вражеских мин, которые оккупанты оставили после себя.
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