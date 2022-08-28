В Херсонской области на российские склады и пункты управления прилетел "хлопок": подробности

Украинские защитники Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии.
Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:00 28 августа, на юге ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, уничтожили 3 единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".
"Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", — добавили в ОК "Юг".
Напомним, в Минобороны показали "Хлопок", уничтожающий базы оккупантов.
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