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В Херсонской области на российские склады и пункты управления прилетел "хлопок": подробности

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В Херсонской области на российские склады и пункты управления прилетел "хлопок": подробности

Скриншот с видео

Украинские защитники Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии.

Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 28 августа, на юге ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, уничтожили 3 единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

"Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", — добавили в ОК "Юг".

Напомним, в Минобороны показали "Хлопок", уничтожающий базы оккупантов.

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