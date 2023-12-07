В Херсонской области Нацгвардейцы обнаружили и филигранно уничтожили российскую ЗРК "Оса" (видео)

По тяжелой технике российских захватчиков украинские военные нанесли прицельный удар.
Российские оккупанты пытались замаскировать ЗРК "Оса" в лесах Херсонщины. Однако украинские военные обнаружили и поразили технику россиян.
Соответствующее видео было опубликовано в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
На кадрах видно, как российские военные пытаются замаскировать в лесополосе зенитно-ракетный комплекс. Однако его обнаружили бойцы 11-й бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
По тяжелой технике русских захватчиков они нанесли прицельный удар.
Напомним, что СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов.
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