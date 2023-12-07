Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской области Нацгвардейцы обнаружили и филигранно уничтожили российскую ЗРК "Оса" (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области Нацгвардейцы обнаружили и филигранно уничтожили российскую ЗРК "Оса" (видео)

Фото: Скриншот

По тяжелой технике российских захватчиков украинские военные нанесли прицельный удар.

Российские оккупанты пытались замаскировать ЗРК "Оса" в лесах Херсонщины. Однако украинские военные обнаружили и поразили технику россиян.

Соответствующее видео было опубликовано в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

На кадрах видно, как российские военные пытаются замаскировать в лесополосе зенитно-ракетный комплекс. Однако его обнаружили бойцы 11-й бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

По тяжелой технике русских захватчиков они нанесли прицельный удар.

В Херсонской области Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили российскую ЗРК "Оса"

В Херсонской области Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили российскую ЗРК "Оса"

Напомним, что СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
550
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация