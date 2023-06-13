В Херсонской области начали собирать ил и мусор после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области начали сбор мусора и ила на территориях, где была вода. Технику и людей уже отвезли, но работы начнутся только после обследования территории. Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

В районах, пострадавших от наводнения, начали подсчитывать ущерб, а также выясняют, сколько домов восстановлению не подлежит. Министр сообщил, что государство будет восстанавливать жилье. Газовики и энергетики взялись восстанавливать коммунальные услуги, а санитарные специалисты работают во избежание опасности заражения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Только в Херсоне мы подготовили 33 группы саперов, которые будут идти перед коммунальщиками, перед полицией, сотрудниками службы безопасности, которые будут документировать соответственно, что произошло на территории Херсонской области", — рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Мор рыбы грозит и водоемам Запорожья. Речь идет о Беленьковской, Долинской, Кушугумской общинах и областном центре.

Запорожские чиновники уже заявили, что последствия взрыва Каховской ГЭС для экологии Украины катастрофические. Мелеют акватории национального парка "Великий Луг", расположенного в оккупированном Васильевском районе. Провести обследование территорий, пока неподконтрольных Украине, невозможно.

Специалисты ежедневно проверяют плавные Хортицы. Пока, говорят в областной военной администрации, мора не фиксируют – потому что уровень воды в Днепре после подрыва дамбы снижался постепенно.

"Если мы будем наблюдать риск удушья, это Балабинский залив, во первых, озера острова Хортица, будет принято решение о мелиоративном отлове водных биоресурсов для предотвращения их замора", — отметил директор департамента защиты окружающей среды Запорожской ОВА Сергей Карпий.

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС ударит по кошелькам украинцев, повлияет на свет в домах и изменит рацион.

Читайте также: