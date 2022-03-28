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В Херсонской области обломок российской ракеты попал в окно центра реабилитации детей

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В Херсонской области обломок российской ракеты попал в окно центра реабилитации детей

И.о. директора Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак

Обломок от ракеты оккупантов попал в стеклопакет.

В селе Степановка Херсонской области обломок российской ракеты попал в окно Центра социально-психологической реабилитации детей.

Об этом сообщил и.о. директора Центра социально психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак.

"Слава Богу, что только осколок от ракеты попал нам в стеклопакет. Жаль стеклопакета, только в прошлом году заменили деревянные окна, но жизнь ценнее. Держимся! Победа за нами!", — написал он.

Напомним, российские военные угнали 17 жителей Херсонской области.

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