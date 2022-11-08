В Херсонской области оккупанты будут имитировать "эпическую" битву: эксперт объяснил планы России

Российская армия в Херсонской области, с одной стороны – готовит побег из региона, а с другой – ведет подготовку к обороне во время наступления ВСУ.

Об этом 8 ноября рассказал военный эксперт Александр Коваленко, пишет УНИАН.

Как пояснил эксперт, в Херсонской области происходит парадоксальная ситуация, есть признаки того, что россияне готовятся к отступлению, а с другой стороны – на передовых позициях остается то же количество личного состава, что свидетельствует о том, что без боя россияне не будут сдаваться.

По его словам, на правом берегу фактически не осталось российских врачей – то есть лечить раненых обороняющихся российских оккупантов некому. На правом берегу по-прежнему остается русская артиллерия, но ее уже начинают выводить на левый берег. Без поддержки артиллерии ни пришествие, ни оборона невозможны. К тому же Россия обращает системы связи, что ухудшает систему управления передовыми подразделениями.

"Это все признаки потери способности вести полноценную оборону. А если ослабляют оборону, значит они не будут ее полноценно вести. С другой стороны, они насыщают передовые подразделения, доводя их штатно до полного состава, но насыщают их именно частично мобилизованными. В свою очередь профессиональные подразделения ВДВ и морской пехоты выводят на левый берег, есть предположение, что они действительно будут сопротивляться ВСУ на правом берегу Херсонщины, но в формате торможения, а не полноценной блокировки контрнаступления ВСУ, чтобы продемонстрировать, что правый берег оккупанты оставили не без боя, а там была какая-то эпическая битва и тому подобное", — отметил Коваленко.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников также пояснил, что украинские военные трое замедлили наступление на Херсонщине из-за плохих погодных условий.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

В Москве подготовили план для пропагандистских российских СМИ и блоггеров о том, как объяснить главный провал России в войне против Украины и бегство из Херсона.

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