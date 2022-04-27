В Херсонской области оккупанты готовят "референдум" и препятствуют выезду местных жителей

На временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму".

Оккупанты печатают бюллетени и уточняют личные данные местных жителей. В то же время, они не позволяют украинцам выезжать за пределы захваченной ими территории.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины.

При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям", - говорится в сообщении Генштаба.

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