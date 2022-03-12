В Херсонской области оккупанты готовят "референдум" о создании "ХНР" — прокуратура

В Херсонской области оккупанты готовят "референдум" о создании "ХНР" — прокуратура

Российские силы звонят по телефону депутатам региона с предложением о сотрудничестве в создании "республики".

Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по факту готовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", — идет речь в сообщении.

По данным следствия, на территории Херсонской области оккупанты готовят проведение незаконного референдума и создание псевдореспублики "ХНР". Для этого они пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками РФ.

В настоящее время правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 1 марта войска оккупантов зашли в Херсон. 2 марта российские военные выдвинули требования жителям Херсона, а 3 марта российские военные захватили телевышку.

Город остается в осаде. Периодически глушат мобильную связь и Интернет. В городе напряженная ситуация с топливом, потому нужно экономить. Мэр города Игорь Колыхаев заверил, что ситуация в Херсоне – под контролем.

Читайте также: