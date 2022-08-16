В Херсонской области оккупанты хотели наступать, но после встречи с ВСУ позорно сбежали — Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на южном фронте, но терпят многочисленные неудачи и отступают.
По сообщению Генштаба ВСУ, попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и позорным бегством.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 16 августа.
Отмечается, что на Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА. Также враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потёмкино, Трудолюбов. Нанес авиационных ударов в районах Посад-Покровского, Белого Колодца и Лозового.
"На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя. Враг нанес авиационных ударов возле Новоандреевки, Павловки и Полтавы. продолжаются", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, Генштаб предупредил об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.
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