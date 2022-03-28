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В Херсонской области оккупанты ищут украинских военных среди мирного населения — Генштаб ВСУ

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В Херсонской области оккупанты ищут украинских военных среди мирного населения — Генштаб ВСУ

Враг пытается выявить и общественных активистов.

В Херсонской области российские оккупанты ищут среди мирного населения украинских военных и изымают у жителей любое оружие.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также изъятию оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ также рассказали, на каких направлениях оккупанты сосредотачивают усилия. В частности, враг пытается взять под контроль населенные пункты Попасная и Рубежное, а также захватить город Мариуполь.

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