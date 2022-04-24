В Херсонской области оккупанты используют танки с украинскими флагами для фейковой картинки атаки ВСУ

В Херсонской области оккупанты используют танки с украинскими флагами для фейковой картинки атаки ВСУ

Жителей Херсонской области предупреждают о провокациях со стороны российской армии. Оккупанты на свои танки вешают украинские флаги, а затем обстреливают захваченные территории.

Как объясняет оперативное командование "Юг", это россияне делают с целью дискредитации ВСУ. Отмечается, в окрестности поселка Грозово Херсонской области выехали российские танки с украинскими флагами. Эта колона двинулась в направлении поселка Молодецкое.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений ВСУ на захваченных им территориях, после чего из тех же танков производит обстрел захваченных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины ликвидировали двух российских генералов, еще один — в тяжелом состоянии.

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