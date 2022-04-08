В Херсонской области оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку

Возле Кривого Рога захватчики расстреляли лодку, на которой хотели эвакуироваться люди.

На оккупированных территориях захватчики изнасиловали беременную девушку и бабушку, а также из "Града" расстреляли лодку, на которой люди хотели спастись.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Он рассказал, что в самом городе ситуация контролируемая, "наши доблестные вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. И эта новость хорошая. Единственное, что было сегодня (7 апреля – ред.) в пределах Кривого Рога – это падение обломков вражеской ракеты. Взрыва не было, одному человеку не тяжело повредило ногу".

Однако "есть и новости, от которых кровь стынет в жилах".

"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на Ингулецком направлении. Это то, почему никогда не будет прощения", — рассказал Вилкул.

Брифинг начальника Военной администрации Кривого Рога А.Вилкула 07 04 22 Брифинг начальника Военной администрации Кривого Рога А.Вилкула 07 04 22 Добрый вечер, уважаемые криворожане! По военным вопросам у нас все нормально. Наши доблестные вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. И эта новость хорошая. Единственное, что было сегодня в пределах Кривого Рога – это падение обломков вражеской ракеты. Взрыва не было, одному человеку не тяжело повредило ногу. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. А сегодня, примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха «Рассвет» в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей из оккупированной части. Херсонская область. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они желали выжить. И это – военное преступление! И это — Гаагский трибунал У нас один путь – победить или умереть. У нас нет второго пути. За нами – наша Родина, наши дома и наши семьи. И я уверен – мы победим! Слава Украине! Опубликовано Александром Вилкулом Четверг, 7 апреля 2022 г.

А утром 7 апреля на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Рассвет" в Марьянском Криворожского района российские оккупанты расстреляли эвакуационную лодку, плывшую со стороны Первомаевки Херсонской области.

"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер чуть позже. Семеро человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это - военное преступление! И это - Гаагский трибунал", — подчеркнул Вилкул.

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