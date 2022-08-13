В Херсонской области оккупанты начали выдавать "госномера" на автомобили

В облсовете подчеркнули, что таким образом оккупанты уже определили результаты "референдума".

В Херсонской области российские захватчики начали выдавать свои "госномера" на автомобили. Это свидетельствует о том, что "результаты" псевдореферендума уже утверждены.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Шоу под названием "референдум" оккупанты на Херсонщине еще не провели, но уже начали выдавать "госномера" на автомобильный транспорт с "кодом нового региона" – 184. Это еще раз свидетельствует о том, что результаты шоу уже утверждены, причем и явка" избирателей" и результаты "голосования"", — отметил Соболевский.

Соболевский подчеркнул, что "все будет не так, как ими планируется, совсем не так".

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

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