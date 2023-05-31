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В Херсонской области оккупанты нанесли удар по жилому дому – обломками ранен 3-летний ребенок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
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В Херсонской области оккупанты нанесли удар по жилому дому – обломками ранен 3-летний ребенок

В Херсонской области в результате удара оккупантами ранен 3-летний ребенок. / Фото: Полиция Херсонской области

Ребенок госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты днем 31 мая обстреляли село Широкая Балка Херсонской области, в результате чего пострадала 3-летняя девочка – обломками стекла ей ранило голову. Ребенок госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что оккупанты прицельно ударили по жилому дому из артиллерии.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что в другом селе из-за обстрела травмирован 30-летний мужчина, повреждены дома мирных жителей.

Напомним, в селе Терновые Поды на границе Николаевщины и Херсонщины уцелело всего три дома, их жители не планируют возвращаться.

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Дата публикации
Просмотры
368
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