В Херсонской области оккупанты обстреляли автомобиль с людьми: погиб ребенок

Российские военные обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, ребенок погиб на месте.

По данным прокуратуры, количество детей из Херсонской области, пострадавших от вооруженной агрессии России, возросло до 86.

Напомним, на освобожденной территории Николаевской области правоохранители эксгумировали тела троих детей, убитых российской армией.

50 раз за сутки россияне обстреливают Херсонщину – целят в жилые дома и супермаркеты

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