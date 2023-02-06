В Херсонской области оккупанты обстреляли автомобиль с людьми: погиб ребенок

Мальчик скончался на месте.
Российские военные обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик", — говорится в сообщении.
Как добавляют в ОВА, ребенок погиб на месте.
По данным прокуратуры, количество детей из Херсонской области, пострадавших от вооруженной агрессии России, возросло до 86.
Напомним, на освобожденной территории Николаевской области правоохранители эксгумировали тела троих детей, убитых российской армией.
Читайте также:
- Российские оккупанты на Херсонщине изнасиловали и убили женщину и пытались задушить ее 3-летнего ребенка
- На Харьковщине оккупанты изнасиловали и жестоко убили девочку и отрезали половые органы перед казнью парня — Офис президента
- "Была, как солнышко, хорошая положительная": россияне убили 34-летнюю пограничницу с Черниговщины