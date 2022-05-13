В Херсонской области оккупанты обстреляли эвакуационную колонну мирных жителей: пострадал ребенок — Вилкул

Вынужденные переселенцы выезжали из Херсонской области со стороны Берислава, когда их накрыл огонь русской артиллерии.

В четверг, 12 мая, эвакуационную колонну мирных жителей, покидавших свои дома из-за войны развязанной Кремлем, российские оккупанты обстреляли из артиллерии. В результате обстрела пострадала женщина и ребенок.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, российские военные еще с утра задержали около тысячи автомобилей с мирными жителями, которые хотели покинуть временно оккупированную территорию Херсонской области.

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"В 16:00 по мирной колонне, которая была уже на нашей подконтрольной территории, в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар. От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года он получил осколочные ранения", – сообщил Вилкул.

Раненым оказали необходимую помощь, женщину пришлось госпитализировать в одно из медицинских учреждений Кривого Рога.

Напомним, накануне в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт.

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