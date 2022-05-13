В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну: двое детей получили ранения

Двое детей из Бериславского района Херсонской области вчера, 12 мая, получили ранения. Факты нарушений РФ прав ребенка на жизнь и безопасность должны учитываться Комиссией ООН.

Российские военные из систем залпового огня "Смерч" возле села Карьерное Бериславского района обстреляли выезжающую из оккупированной области колонну гражданских автомобилей. 10-летний ребенок получил ранения. Также из-за обстрела в этом же районе был ранен 9-летний мальчик.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантируемые Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", — заявила Людмила Денисова.

Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере, 420 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

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