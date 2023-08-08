В Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов – СМИ

В Херсонской области российские террористы используют местное население в качестве живого щита, пытаясь защитить склады БК от ударов ВСУ. Так, оккупанты обустраивают в Новой Каховке склады с боеприпасами в подвалах домов местных жителей.

Об этом пишут СМИ.

"Эту информацию мы не можем ни окончательно подтвердить, ни опровергнуть. Но имеем такие показания из нескольких источников. Россияне, используя местное население как живой щит, пытаются оградить склады с боеприпасами от обстрелов ВСУ, ведь Вооруженные силы Украины ловко попадают во все склады. Такие действия россиян противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов/Фото: Крымский ветер

Напомним, Гуменюк объяснила, почему РФ взяла паузу и не совершает массированных обстрелов с моря.

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