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В Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов – СМИ

В Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Россияне пытаются оградить склады боеприпасов от ударов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области российские террористы используют местное население в качестве живого щита, пытаясь защитить склады БК от ударов ВСУ. Так, оккупанты обустраивают в Новой Каховке склады с боеприпасами в подвалах домов местных жителей.

Об этом пишут СМИ.

"Эту информацию мы не можем ни окончательно подтвердить, ни опровергнуть. Но имеем такие показания из нескольких источников. Россияне, используя местное население как живой щит, пытаются оградить склады с боеприпасами от обстрелов ВСУ, ведь Вооруженные силы Украины ловко попадают во все склады. Такие действия россиян противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов/Фото: Крымский ветер / ©
Оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов/Фото: Крымский ветер

Напомним, Гуменюк объяснила, почему РФ взяла паузу и не совершает массированных обстрелов с моря.

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Дата публикации
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