В Херсонской области оккупанты оставили свой исправный БТР и убежали

В Херсонской области российские оккупанты оставили посреди дороги бронетранспортер и убежали.
Десантный бронетранспортер БТР-Д исправен и полностью укомплектован.
Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.
"Хорошее решение, потому что домой пешком скорее, чем в рефрижераторе и в пакете", — написали украинские военные.
Напомним, в Харьковской области на вражеские позиции взошел "благодатный огонь" защитников Украины. Оккупанты неудачно замаскировали свои позиции, поэтому ВСУ их уничтожили.
Читайте также: