В Херсонской области оккупанты оставили свой исправный БТР и убежали

В Херсонской области оккупанты оставили свой исправный БТР и убежали

В Херсонской области российские оккупанты оставили посреди дороги бронетранспортер и убежали.

Десантный бронетранспортер БТР-Д исправен и полностью укомплектован.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.

"Хорошее решение, потому что домой пешком скорее, чем в рефрижераторе и в пакете", — написали украинские военные.

Напомним, в Харьковской области на вражеские позиции взошел "благодатный огонь" защитников Украины. Оккупанты неудачно замаскировали свои позиции, поэтому ВСУ их уничтожили.

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