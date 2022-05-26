В Херсонской области оккупанты отправляют людей через минные поля, а уцелевших расстреливают

Оккупанты в Херсонской области пропускают людей, но направляют на минные поля, а людей, которые прорвались через мини ловушки расстреливают из минометов и пулеметов.

На границе Николаевской и Херсонской областей нашим бойцам и съемочной группе ТСН удалось добраться до места, где погибли целые семьи.

«Говорят, что это «зеленая дорога», дают им проехать несколько раз, а затем минуют поля и умышленно уничтожают», — рассказывают военные.

Уже здесь кладбище автомобилей и людей под открытым небом среди поля на границе Херсонской и Николаевской областей. Этой дорогой оккупанты пускают автомобили с беженцами, чтобы их через некоторое время расстрелять. Колонну с беженцами из Херсона оккупанты уничтожили еще месяц назад, но приблизиться к автомобилям украинские воины смогли только сейчас, когда выбили оккупантов с посадки. «Люди долго лежали, хотел забрать их, но не могли этого сделать, потому что противник не давал», — объясняют бойцы.

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Уцелели из этой колонны две женщины с детьми, две Татьяны. «Когда начались сообщения, что учителей могут депортировать в Крым на переобучение», – рассказывает учительница Татьяна, что стало для нее последней каплей в сомнениях ехать или нет.

«У меня большой страх, я звонила Тане, что нам точно нужно покидать, договорились, что вместе будем выезжать», – рассказывает подруга Татьяна.

Два десятка автомобилей минуя блокпосты поехали не основным путем, потому что там пробки по несколько сотен машин. «Мы подъехали, они сказали, что вы сюда не проедете, здесь заминировано, там дорога, туда едут люди и вы езжайте – половина машин вернулась, не поехала», – вспоминают женщины.

Их рашисты направили на минное поле. В салоне ехали родители Тани и она сзади с детьми. Проскочили пол дороги, пока их не начали обстреливать из минометов и пулеметов, а дальше подрыв. Взрыв на мини видела подруга, которая в автомобиле была в голове колонны. «Когда вернулась влево, услышала звук, воронки поднимаются, к земле прижала детей, думала защищу и когда вернулась назад, услышала очень мощный взрыв, мы проскочили в поселок и сообщили, что люди», — рассказывает Таня.

Когда после взрыва женщина пришла в себя, она лежала с детьми на земле, ее родителей разбросало. Подняла сына на спину и с дочкой поползли в село, а там их спасли наши бойцы.

Эта женщина с детьми чудом уцелела, а родители, которых искала месяц, погибли – они остались возле авто. Их тела наши бойцы смогли унести только сейчас. Рашисты используют людей как живой щит.

«Начинают прикрываться местным населением, говорят, что можно уехать, проехать. А по факту прикрываются и убивают, они не смотрят, что там дети, взрослые и старики», — говорят бойцы.

Две Татьяны с детьми уже в безопасности. В тихой деревне женщины учатся жить по новому. Учительница Татьяна говорит, что о Херсоне не забывает ни на миг, потому что общается еще с людьми, там в оккупации украинцы не теряют веру, что Украина вернется.

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