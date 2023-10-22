В Херсонской области оккупанты "пакуют вещи": в ВСУ рассказали, к чему они готовятся

На временно оккупированных территориях Херсонской области фиксируют массовые мародерства. В ВСУ предполагают, что это означает, что они не собираются закрепляться в этих населенных пунктах.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

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"Они совершают подворовые обходы и как констатируют военные, у них идет "обострение мародерской болезни". Они упаковывают речи, очень много отправляют за поребрик. Это, как правило признак того, что они уже не закрепляются в тех населенных пунктах и перемещаются очевидно вглубь", – рассказала она.

По ее словам, вероятнее всего, что захватчики будут искать "место зимовки, где нужно будет закрепиться на более плотных рубежах обороны, где есть железобетонные конструкции".

Гуменю добавила, что оккупационная "власть" усиливает давление на местное население с целью найти проукраинских людей.

"Там усиливаются полицейские нормы давления на население, которые оккупанты считают для себя правильными, когда выискивают проукраинских настроенных людей, когда выискивают тех, кто еще не получил российскую "красную книжечку" и пытаются провести насильственную паспортизацию среди того населения, которое могут достать из домов", – добавила она.

Напомним, военные ВСУ на Запорожском напоремке показали отраженные позиции и рассказали о ситуации на "нуле".

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