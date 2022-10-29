В Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду — Генштаб

Кроме того, из региона идет так называемая "эвакуация".

Во временно захваченной Херсонской области солдаты армии Российской Федерации массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома. В частности, такие случаи известны в оккупированном Бериславе.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ утром 29 октября.

Кроме того, на территории региона россияне продолжают так называемую "эвакуацию". В частности, с временно занятой территории области вывозятся медицинские учреждения. В частности, из херсонских больниц забирают все оборудование и медикаменты.

В Генштабе отмечают, что врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц даже за личными вещами.

Напомним, российские оккупанты усиливают группировку на правобережной части временно занятой территории Херсонской области за счет "мобиков". Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших временно занятые территории.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов убежден, что российская армия будет сражаться за Херсон до последнего солдата. Вероятно, считает эксперт, Путин отдал приказ не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.

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