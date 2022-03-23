В Херсонской области оккупанты похитили двух мужчин и вывезли в неизвестном направлении

Российские военные не покинули Каховку.
Российские военные задержали жителей Каховки Николая Шахаева и Игоря Прусаева. Их местонахождение пока неизвестно.
Об этом во время прямого эфира на странице Каховского городского территориального общества сказал Каховский городской голова Виталий Немерец.
"Отмечаю, что всем нужно экономить — на продуктах, на лекарствах. Никакого гуманитарного коридора нам не дают. Удалось завезти медикаменты в больницу, но их надолго не хватит. Мы продолжаем работать — вода, газ, свет есть, коммунальщики работают", – сказал Виталий Немерец.
Кроме того, в Каховке на всех телеканалах приставки Т2 транслируется российское телевидение. В городе нет проводного Интернета. Провайдеры не могут ликвидировать порывы кабеля, ожидая, что завтра начнутся ремонтные работы.
Ранее стало известно, что в Олешках (Херсонская область) российские военные выпившие среди бела дня забрали местного парня в неизвестном направлении. Затем парня отпустили.
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