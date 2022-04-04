В Херсонской области оккупанты похитили главу Бехтерской общины

Михаил Бурак не выходит на связь.

В Херсонской области в Железном Порту похитили главу Бехтерской общины Михаила Бурака. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Ранее стало известно, что российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, во время мирного митинга в Каховке Херсонской области похитили по меньшей мере четырех человек. Где они сейчас находятся – неизвестно.

Российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Военные РФ сообщили, что руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.

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