В Херсонской области оккупанты похитили голову ОТГ из собственного дома

В Херсонской области российские захватчики похитили голову Верхнерогачицкой ОТГ Светлану Коротун, которая отказывалась сотрудничать с ними.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Вчера, 16.08.2022, около 11:00 из собственного дома была похищена голова Верхнерогачицкой ОТГ Коротун Светлана Ивановна. Она была вывезена в неизвестном направлении, вероятно, в Каховку. Все предложения сотрудничать с орками она отклонила", — отметил он.

Напомним, в Херсонской области оккупанты похитили волонтера и захватили помещение госучреждения.

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