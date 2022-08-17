В Херсонской области оккупанты похитили голову ОТГ из собственного дома

Женщина отказывалась сотрудничать с врагом.
В Херсонской области российские захватчики похитили голову Верхнерогачицкой ОТГ Светлану Коротун, которая отказывалась сотрудничать с ними.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Вчера, 16.08.2022, около 11:00 из собственного дома была похищена голова Верхнерогачицкой ОТГ Коротун Светлана Ивановна. Она была вывезена в неизвестном направлении, вероятно, в Каховку. Все предложения сотрудничать с орками она отклонила", — отметил он.
Напомним, в Херсонской области оккупанты похитили волонтера и захватили помещение госучреждения.
Читайте также:
- "Забрали на подвал": в Новой Каховке оккупанты похитили врача
- Оккупанты задержали семью из Херсона, которая пыталась выехать в Грузию – мужчину вывезли в неизвестном направлении
- Мародеры во время боевых действий в Буче ограбили ломбарды: появились подробности