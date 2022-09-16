В Херсонской области оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом

В оккупированных городах и селах на юге регулярно исчезают люди.

С временно оккупированной Херсонской области поступает информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур РФ.

О страшных случаях сообщает полиция Херсонской области.

Так, российские военнослужащие пришли в квартиру 72-летнего мужчины, искали оружие и документы на жилье, пытали горячим утюгом и стреляли над ухом хозяина, затем его забрали в неизвестном направлении.

Также читайте Раздался мощный взрыв возле здания администрации Херсона, которое заняли оккупанты

В пригороде Херсона военные РФ забрали местного жителя. Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

После деоккупации населенных пунктов появляются все новые факты военных преступлений российской армии.

В одном из сел Бериславского района представители военных формирований РФ совершили умышленное убийство местного жителя, его повесили в собственном подворье. Оккупанты не дали родным похоронить мужчину, его похоронили во дворе дома.

Полицией открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в лесу возле Изюма после деоккупации обнаружено 450 могил.

Карта войны на 15 сентября: ВСУ прорвали оборону врага на Херсонщине

Читайте также: