В Херсонской области оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом

В оккупированных городах и селах на юге регулярно исчезают люди.
С временно оккупированной Херсонской области поступает информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур РФ.
О страшных случаях сообщает полиция Херсонской области.
Так, российские военнослужащие пришли в квартиру 72-летнего мужчины, искали оружие и документы на жилье, пытали горячим утюгом и стреляли над ухом хозяина, затем его забрали в неизвестном направлении.
В пригороде Херсона военные РФ забрали местного жителя. Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.
После деоккупации населенных пунктов появляются все новые факты военных преступлений российской армии.
В одном из сел Бериславского района представители военных формирований РФ совершили умышленное убийство местного жителя, его повесили в собственном подворье. Оккупанты не дали родным похоронить мужчину, его похоронили во дворе дома.
Полицией открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в лесу возле Изюма после деоккупации обнаружено 450 могил.
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