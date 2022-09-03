В Херсонской области оккупанты предлагают людям заполнять анкеты, чтобы получить российский паспорт

Захватчики ходят по домам и предлагают местным жителям заполнить анкеты для получения гражданства РФ.

Ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной. Оккупанты продолжают уничтожать деоккупированные населенные пункты, во временно оккупированных они продолжают совершать военные преступления в отношении мирных херсонцев.

Об этом сообщил Херсонский ОВ Ярослав Янушевич.

"В селе Большая Лепетиха Каховского района военные РФ ходят по домам и предлагают жителям заполнять анкеты на получение паспорта РФ", – отметил он.

Полиция открыла еще 16 уголовных производств по военным преступлениям российской армии против мирных жителей Херсонской области.

По словам главы ОВА, в Херсоне на сотрудничестве с оккупантами разоблачен руководитель больницы и две его заместительницы. Палаты стационара больницы, где должны оказывать медицинскую помощь больным жителям города, руководитель отдал под жилье для русских солдат.

"В Херсоне по ул.Нефтяников оккупанты захватили территорию завода для размещения там своей техники и личного состава. Они присвоили и используют все сооружения, оборудование, транспорт, производственные запасы, инженерные и энергетические коммуникации производственного комплекса", — говорится в сообщении.

Напомним, Арестович рассказал о безумных потерях оккупантов во время контрнаступления ВСУ на юге.

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