В Херсонской области оккупанты принудительно "мобилизуют" местных мужчин — Генштаб

Также известно, что самопровозглашенные оккупационные власти планируют на временно захваченных территориях провести "референдум".

Российские оккупанты начали принудительно "мобилизовать" мужчин на временно захваченной территории Херсонской области, чтобы потом бросить их на войну против сограждан.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, самопровозглашенные оккупационные власти 1 мая планируют провести так называемый "референдум", чтобы создать "ХНР".

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"По имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсонской области спланировано проведение так называемого референдума. А в период 2-10 мая — "перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами", — говорится в сообщении.

Напомним, также оккупанты планируют провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской области, чтобы мобилизовать всех мужчин.

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