В Херсонской области оккупанты принудительно выселяют всех жителей одного из сел — Денисова

В Херсонской области оккупанты принудительно выселяют всех жителей одного из сел — Денисова

Российские захватчики до конца апреля приказали жителям покинуть населенный пункт.

На временно оккупированной территории Херсонской области в поселке городского типа Великая Александровка оккупанты заставляют местное население до 28 апреля покинуть дома.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

К жителям, не выполнившим их незаконный приказ, будет применена принудительная эвакуация.

"Выселяя граждан Украины из своих домов, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан", — отметила она.

Она подчеркнула, что статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства.

Напомним, во временно оккупированном Крыму воспитателей заставляют рассказывать детям о "спецоперации" в Украине и рисовать с ними плакаты с решистской символикой "Z".

Читайте также: