В Херсонской области оккупанты публично казнили медсестру за поддержку Украины — FT

В Скадовске российские оккупанты совершили расправу над женщиной. Ее муж исчез после того, как похоронил жену.

В городе Скадовске Херсонской области оккупационные российские власти публично казнили 56-летнюю Татьяну Мудренко, которая поддерживала Украину.

Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на сестру-близнеца погибшей Наталью Черную.

Медсестра Татьяна Мудренко открыто демонстрировала свою проукраинскую позицию перед российскими военными, называя их "орками", а последний известный случай произошел в начале октября, когда женщина раскритиковала местную полицию за сотрудничество с ВС РФ и крикнула: "Скадовск — это Украина".

7 октября Наталья позвонила сестре из Днепра, но вскоре разговор оборвался из-за плохой связи.

Со временем жители Скадовска рассказали, что пророссийская полиция похитила Татьяну Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова со двора собственного дома. Коллаборанты обыскали жилье пары, а также угнали их автомобиль и велосипеды.

15 октября одна горожанка позвонила Наталье, чтобы сообщить страшную новость: ее сестру приговорили к смертной казни.

"Она сказала мне, что Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда", — поделилась Наталья Черная с журналистами.

По словам звонившей женщины, Анатолий Орехов вышел из заключения с переломом руки и другими травмами, свидетельствующими о побоях. Ему разрешили похоронить Татьяну Мудренко, а затем мужчина пропал без вести.

Напомним, во временно оккупированной Херсонской области оккупанты издеваются над местным населением. Недавно стало известно, что в одном из населенных пунктов Бериславского района обнаружены тела хозяев квартиры с признаками насильственной смерти. Женщина погибла от удара тупым предметом по голове, мужчина – от огнестрельного ранения в грудную клетку.

А в Высокополье Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов в их собственном дворе. Местные жители были гражданскими и не имели оружия, однако это не остановило российских убийц.

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