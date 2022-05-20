В Херсонской области оккупанты пятый день блокируют выезд в сторону Кривого Рога

В Херсонской области российские оккупанты пятый день блокируют выезд в сторону Кривого Рога.
Об этом на брифинге сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.
"Есть проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брид, населенных пунктов в сторону Кривого Рога Днепропетровской области – это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", – рассказал Геннадий Лагута.
По его словам, среди сотрудников предателей не было. Областью они руководят в дистанционном формате, потому что был риск попасть в плен к оккупантам.
Он также добавил, что российские оккупанты в области не дают ни одного так называемого "гуманитарного зеленого коридора" для ввоза пищевых продуктов и медикаментов. Кроме того, военные преступники РФ не дают увезти мирных людей на безопасную территорию. Сами же оккупанты завозят продукты в область с территории временно оккупированного Крыма.
Напомним, что стало известно, сколько объектов инфраструктуры уничтожили оккупанты в Луганской области.
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